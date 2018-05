Meghan schittert met Vlaamse juwelen

Op het eerste officiële uitje na haar huwelijk met prins Harry, schitterde Meghan Markle met Vlaamse juwelen. De kersverse hertogin van Sussex verscheen in een elegante zalmroze jurk én met juwelen van de Belgische ontwerpster Vanessa Tugendhaft.

Toen Meghan Markle (36) dinsdag op het tuinfeestje van Charles verscheen, waren alle ogen op haar gericht. Ze droeg een roze goat-dress en hakken van Tamara Mellon. Om haar tegen de zon te beschermen, droeg ze een hoed van Philip Treacy en ook een handtas van Charlie. Grote internationale merken allemaal, net als de diamanten oorbellen van de Belgische ontwerpster Vanessa Tugendhaft (37).

Stormloop

De voorbije maanden droeg Meghan al vaker juwelen van Vanessa Tugendhaft. Op 18 april verscheen ze naast Harry met de geelgouden ring Infini (1.290 euro) van de collectie Promesse. In maart droeg ze de halsketting Charms (880 euro) met vier gouden hartjes. En nu dus de oorringen in de vorm van een roosje (foto) ter waarde van 2.520 euro.

Het gevolg was een stormloop in haar winkel en op sociale media. Iedereen wilde iets van haar hebben. “Binnen tien minuten was onze stock uitverkocht”, vertelt ze in het Nieuwsblad. “Sinds dinsdagavond heb ik er zelfs wat hoofdpijn van, we maken iets uitzonderlijks mee. Nu begrijp ik de kracht van de sociale media. Plots kwamen er van overal ter wereld vragen. We hebben intussen zelfs een wachtlijst moeten aanleggen.”

Madonna

De Belgische ontwerpster opereert intussen vanuit Parijs, maar groeide op in Antwerpen en mag onder meer Madonna, Anne Hathaway en Kate Hudson tot haar klanten rekenen. Haar familie handelt al jaren in diamanten en op haar vijftiende ontwierp ze al haar eerste juweel. Op haar 23ste volgde haar eerste collectie.

