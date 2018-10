Meghan Markle is zwanger!

Meghan Markle (37), de echtgenote van prins Harry is zwanger. Dat maakte Kensington Palace zonet bekend. De baby wordt in de lente van 2019 verwacht.

Het echtpaar verwacht haar eerste baby in de lente van 2019, dat staat te lezen in een tweet van Kensington Palace. Meghan en Harry trouwden eerder dit jaar op 19 mei. Voor wanneer de baby precies uitgerekend is, is nog niet duidelijk.

Heel wat mensen verwachtten al dat Meghan zwanger zou zijn. Zo deed ze tijdens het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank dit weekend haar dikke jas zelfs binnen niet uit, wat bij velen vraagtekens opriep.

Daarnaast zal Meghan haar echtgenoot Harry binnenkort niet vergezellen op een trip naar Fiji. Het koppel maakt op dit moment een eerste officiële reis als getrouwd paar en reist naar Australië, Tonga en Nieuw-Zeeland. Het einde van de trip, het bezoek aan Fiji, zal Harry echter alleen afleggen. In Fiji is namelijk het zika-virus actief, dat erg gevaarlijk is voor zwangere vrouwen.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 oktober 2018

