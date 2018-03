Meghan Markle wordt straks gedoopt

De aartsbisschop van Canterbury, het hoofd van de Anglicaanse Kerk, zal prins Harry's verloofde Meghan Markle dopen voor het aangekondigde huwelijk van het stel in mei. Dat schrijft de Sunday Times. De privé-doop van Markle, die werd opgevoed als protestantse maar naar een katholieke school ging, zou deze maand nog plaatsvinden -mogelijk deze week- in een kapel van het Kensington Palace, de residentie waar het koppel in Londen verblijft.

Markle vroeg naar de aartbisschop van Canterbury, Justin Welby, die volgens een anonieme bron "dichtbij het koppel staat" om het doopsel uit te voeren. Welby zal het huwelijk van Harry (33) en Meghan (36) op zaterdag 19 mei inzegenen in de St. George's Chapel, een koninklijke kapel binnen Windsor Castle.

Haar doopsel is geen voorwaarde voor het huwelijk, maar een eigen beslissing van Meghan, aldus de Sunday Times. Het wordt als een gebaar van respect voor koningin Elizabeth II gezien. De grootmoeder van Harry is als Britse koningin tegelijkertijd hoofd van de Kerk van Engeland. Die had ook de scheiding tussen de Amerikaanse actrice en haar vorige echtgenoot geregeld.