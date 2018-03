Meghan Markle is gedoopt

Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry, is afgelopen dinsdag in intieme kring gedoopt in de Anglicaanse kerk. Dat schrijven verschillende internationale media, waaronder de Daily Mail. Markle werd gedoopt door de aartsbisschop van Canterbury.

Markle werd dinsdagavond gedoopt tijdens een ceremonie van ongeveer 45 minuten in de Chapel Royal in St James’s Palace. Tijdens de ceremonie werd Meghans hoofd besprenkeld met heilig water uit de Jordaan. Haar verloofde prins Harry woonde de geheim gehouden ceremonie bij. Prins William en zijn vrouw Kate zouden er niet bij zijn geweest, prins Charles en zijn vrouw Camilla wel.

De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, voerde het doopsel uit. Welby zal het huwelijk van Harry (33) en Meghan (36) op zaterdag 19 mei inzegenen in de St. George's Chapel, een koninklijke kapel binnen Windsor Castle.

Geen voorwaarde

Het was al geweten dat Meghan Markle gedoopt zou worden vanwege het aangekondigde huwelijk van het stel in mei. De Amerikaanse actrice werd opgevoed als een protestantse, maar ging wel naar een katholieke school.

Haar doopsel is geen voorwaarde voor het huwelijk, maar een eigen beslissing van Meghan. Het wordt als een gebaar van respect voor koningin Elizabeth II gezien. De grootmoeder van Harry is als Britse koningin tegelijkertijd hoofd van de Kerk van Engeland.