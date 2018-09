Meerdere doden bij schietpartij in Maryland

Er zijn meerdere slachtoffers gevallen bij een schietpartij op een industrieterrein in de Amerikaanse staat Maryland. Dat zegt de politie. Volgens persbureau AP zijn er minstens drie doden gevallen. De schutter, een vrouw, werd zwaargewond aangetroffen door de politie en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond vanmorgen rond 9 uur lokale tijd (15 uur bij ons) plaats in een distributiecentrum voor geneesmiddelen in Aberdeen, een 80-tal kilometer ten noorden van Baltimore. In het centrum werken duizend mensen. Op beelden is te zien hoe ook de auto van een slachtoffer op de weg werd beschoten.

Meteen kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Volgens Amerikaanse media zouden vijf personen neergeschoten zijn, waarvan er drie overleden zouden zijn. De politie kon op een persconferentie enkel bevestigen dat er “meerdere gewonden en meerdere doden” zijn. De vrouwelijke schutter raakte zwaargewond, maar de sheriff van Harford County zegt dat de politie zelf geen schot heeft gelost. Larry Hogan, gouverneur van Maryland, zegt de situatie op de voet te volgen.