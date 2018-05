Meer outfitstress in open kantoren

Vrouwen die in een open kantoor werken, staan vaker te twijfelen voor hun kleerkast. De druk om elegant en vrouwelijk voor de dag te komen en make-up te dragen, ligt er hoger dan bij vrouwelijke werknemers die een apart bureau hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws naar aanleiding van een Britse studie bij 1.000 werknemers uit het tijdschrift ‘Gender, Work and Organisation’.

Vrouwen hebben het gevoel dat ze bij iedereen in het kantoor een goede indruk moeten nalaten. “Er is geen enkele plek waar niemand je ziet”, zegt een van de deelnemers van het onderzoek. Daardoor spenderen vrouwen die in open kantoren werken meer tijd en budget aan hun uiterlijk. Maar de vrouwen letten niet alleen op hun uiterlijk. Ze passen ook hun gedrag aan omdat ze constant het gevoel hebben bekeken te worden.