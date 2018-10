Meer mensen hebben een gsm dan een toilet

Opvallende cijfers over het wereldwijde toiletgebruik: er hebben meer mensen een gsm dan dat er mensen een toilet hebben. Veel mensen moeten er soms kilometers ver voor lopen. Voor hen betekent dat tegelijk een grotere kans op ziektes of op seksueel geweld. Dat blijkt uit een campagne van Harpic en cijfers van water.org, die donaties vragen om het probleem te verhelpen.

In het campagnefilmpje wordt aan westerse mensen de toegang tot het toilet geweigerd. Zij reageren vol onbegrip, maar voor veel mensen is dit de harde realiteit. "Het is buitengewoon schokkend om te zien hoeveel mensen over de hele wereld nog steeds leven zonder toegang tot sanitaire basisvoorzieningen en het zorgwekkende effect dat dit heeft op hun gezondheid, veiligheid en onderwijs", klinkt het bij Harpic.