Meer Franse wijn naar België uitgevoerd

De export van Franse wijn naar ons land lag vorig jaar een beetje hoger dan het jaar voordien. Het gaat om een stijging met 1,8 procent. De afgelopen jaren werd een dalende trend opgemerkt die nu doorbroken wordt.

In 2009 was België nog de derde exportmarkt voor Franse wijnen. Toen ging het om 154,9 miljoen liter. In 2017 vloeide nog maar 115,7 miljoen liter wijn van Frankrijk naar België en was ons land pas de vijfde exportmarkt voor de Franse wijnboeren.

Bescheiden export

Het jaar 2016 was een dieptepunt met een daling van 10,5 procent, een gevolg van de accijnsverhoging in ons land. De toename van de export naar België in 2017 blijft wel bescheiden in vergelijking met andere afzetmarkten.

Wereldwijd voerden de Fransen immers 6 procent meer wijn uit. De Verenigde Staten (+14,7 procent) en China (+12,6 procent) zijn belangrijke groeiers, maar de grootste markt voor Franse wijnen blijft wel Duitsland. De Duitsers namen vorig jaar 198,9 miljoen liter af, een toename met 4,4 procent.

Sterkedrank

De export van sterkedrank uit Frankrijk, voornamelijk Cognac, naar België steeg forser, met 10,9 procent. Het gaat daarbij wel om veel kleinere hoeveelheden dan bij de wijn: in 2017 werd 11,6 miljoen liter uitgevoerd naar ons land. België is maar de achtste afzetmarkt voor Franse sterkedrank. De belangrijkste ontvangers zijn de Amerikanen: 28 procent van de export uit Frankrijk gaat naar de VS. Uitgedrukt in euro's omzet was het een recordjaar voor de export van Franse wijnen en sterkedrank. De omzet steeg met 8,5 procent tot 12,9 miljard euro.