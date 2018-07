"Meer duikers ingezet om meer jongens te kunnen redden"

In Thailand zijn de reddingsacties aan de grot sinds vanmorgen opnieuw gestart. Dat zegt VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer, die ter plaatse is. “Om 11 uur vanmorgen, 6 uur Belgische tijd, zijn de reddingsacties hervat", zegt ze. Er zijn meer reddingswerkers ingezet omdat er regen op komst is en omdat ze zo hopelijk meer jongetjes uit de grot kunnen bevrijd.

Afgelopen nacht heeft het niet geregend, waardoor het waterpeil stabiel gebleven is. De duikflessen zijn aangevuld, nadat gisteren alle zuurstof opgebruikt was. In de buurt van de grot staan drie helikopters stand-by, om de jongetjes zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen brengen.

Moessonregen

Er zijn meer reddingswerkers ingezet om de jongetjes te bevrijden. Zo kan de reddingsactie sneller verlopen. Dat is nodig, want er zijn zware moessonregens op komst. Gisteren viel er vier liter regen per vierkante meter, maar morgen en overmorgen zal er veel meer neerslag vallen. Respectievelijk 17 en 23 liter per vierkante meter. Dat betekent dat de grot terug zal onderlopen, waardoor de jongetjes een groter stuk van de route zullen moeten duiken.

Goede gezondheid

Gisteren werden al vier jongens uit de grot bevrijd. Ze werden meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren in perfecte gezondheid. De acht andere voetballertjes en hun coach moesten noodgedwongen nog een nacht in de grot doorbrengen, maar worden - als alles goed gaat - straks dus bevrijd.

Vlotte reddingsactie

De reddingsactie verliep gisteren vlot. Normaal zou die twee tot drie dagen duren, maar het water in de grotten stond lager dan verwacht. Ook de duikmaskers, waar gisteren nog veel twijfel over was, deden hun werk. Er werd gevreesd dat de duikmaskers niet zouden passen voor de jongens, omdat die eigenlijk voor volwassenen zijn bestemd. Bovendien zijn de jongens fel vermagerd.

De vier jongens worden sinds hun redding zondag behandeld in een ziekenhuis in de provinciehoofdstad Chiang Rai. Het viertal heeft voor zijn reddende duik kalmeringsmiddelen gekregen, opdat het niet in paniek zou raken, aldus de Deense duiker Ivan Karadzic, die aan de redding heeft deelgenomen, tegenover de Deense radio. "Ze waren niet helemaal verdoofd, maar reageerden niet meer zoals normaal".

Mini-onderzeeër

Ook Elon Musk, topman van Tesla en SpaceX, helpt mee. Hij heeft een mini-onderzeeër ontworpen die de jongetjes op een comfortabele manier uit de grot kan bevrijden. Of die nog op tijd zal komen, is nog maar de vraag.