Meer details over telefoongesprek Trump met Oekraïense president

De Amerikaanse president Donald Trump zou tijdens een telefoongesprek in juli bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben aangedrongen onderzoek te doen naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Ondertussen klinkt de roep om een afzettingsprocedure steeds luider omdat Trump zich als president met de rechtsgang bemoeide.

De Washington Post meldde de voorbije dagen dat een klokkenluider uit de Amerikaanse inlichtingendiensten een klacht had ingediend, blijkbaar rond een telefoongesprek van Trump met de nieuwe leider van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Volgens een Oekraïense weergave van het gesprek van 25 juli bespraken de twee partijen een onderzoek naar twee gevallen van corruptie. Eén dossier had te maken met Biden en zijn zoon Hunter.

The Wall Street Journal achterhaalde even later dat Trump er in het gesprek acht keer bij Zelensky op zou hebben aangedrongen om een onderzoek te openen naar Biden en zijn zoon. De zaak gaat over de banden die Bidens zoon heeft met een lokaal gasbedrijf. Hunter Biden kreeg in 2014 een job bij het bedrijf, vlak nadat zijn vader als vice-president tijdens een bezoek aan Oekraïne had gehamerd op het belang van de aardgaswinning voor de onafhankelijkheid.

Dat bedrijf werd in die periode onderzocht door de hoogste Oekraïense aanklager op beschuldiging van corruptie. Die aanklager werd in 2016 zelf door het parlement weggestemd wegens grootschalige corruptie. Biden heeft altijd ontkend dat hij enige invloed had in het dossier. Trump en zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuiliani zeggen echter dat deze aanklager onderzoek deed naar corruptie bij het bedrijf, en dat hij ook Hunter in het vizier had.

Giuliani gaf in een interview op CNN zelf toe dat hij Oekraïne heeft gevraagd om onderzoek te doen naar Biden. Giuliani deed dat luttele seconden nadat hij het eerst ontkende. Zelfs al ging Biden in de fout, is het ongebruikelijk dat een president een onderzoek probeert af te dwingen via een persoonlijke advocaat. Trump mag zich als president niet met de rechtsgang bemoeien.

De senatoren Elizabeth Warren en Cory Booker, die ook Democratische presidentskandidaten zijn, eisen om die reden dat er een impeachmentprocedure tegen Trump wordt opgestart. “Na het Mueller-rapport had het Congres de plicht om een impeachment te starten. Door niet te handelen, is het Congres medeplichtig aan de laatste poging van Trump om buitenlandse hulp te vragen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Doe je grondwettelijke plicht en zet de president af”, tweette Warren gisteren in niet mis te verstane bewoordingen.

Nog opvallender is dat nu ook conservatieve opiniemakers, zoals Max Boot en Rick Wilson, voor het eerst aandringen op een impeachment.