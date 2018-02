Meer details over huwelijk Harry en Meghan

Het Britse koningshuis heeft meer details vrijgegeven over het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle op 19 mei. Ze gaan onder andere een tocht maken in een koets door Windsor.

“Prins Harry en Meghan Markle zijn heel dankbaar voor al de wensen die ze ontvangen hebben na de aankondiging van hun huwelijk”, zegt het paleis in een tweet.

Het huwelijk vindt plaats op 19 mei om 12.00 uur ’s middags in de St George’s Chapel bij het kasteel van Windsor. De aartsbisschop van Canterbury zal het huwelijk voltrekken.

Om 13.00 uur zal het getrouwde koppel een tocht maken in een koets. Ze gaan van de kapel door Windsor dorp en terug naar het kasteel. “Ze hopen dat deze korte tocht de mogelijkheid biedt aan zoveel mogelijk mensen om samen te komen in Windsor en te genieten van de sfeer van die speciale dag”, zegt het paleis.

Na de stoet volgt er een officiële receptie in de Saint George’s Hall. Later op de avond volgt er nog een privéreceptie voor hun dichtste vrienden en familie.

The wedding service will begin at 12noon at St George's Chapel. The Dean of Windsor will conduct the service and The Archbishop of Canterbury will officiate as the couple make their vows. pic.twitter.com/dTS56fy22c — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 februari 2018

At 1pm the couple, now married, will undertake a Carriage Procession from St George's Chapel through Windsor Town returning to Windsor Castle along the Long Walk. pic.twitter.com/Lw6RaqY0p5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 februari 2018