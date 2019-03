Meer dan duizend kinderen omgekomen in Syrië in 2018

In 2018 werden 1.106 kinderen gedood tijdens gevechten in Syrië. Dat meldt Unicef. Het is daarmee het dodelijkste jaar voor kinderen sinds het begin van het conflict in Syrië. De kinderrechtenorganisatie van de VN roept lidstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

"Vandaag bestaat er een alarmerende misvatting dat het conflict in Syrië snel ten einde loopt - dat is helaas niet zo. In delen van het land blijven kinderen evenveel gevaar lopen als op enig ander moment tijdens het achtjarige conflict", aldus Unicef.

Vele kinderen worden het slachtoffer van mijnexplosies. Vorig jaar was achtergebleven munitie verantwoordelijk voor de dood en verwonding van 434 kinderen.

Scholen als doelwit

In 2018 werden ook 262 aanvallen uitgevoerd op scholen en gezondheidscentra.

In Idlib, in het noordwesten van Syrië, werden de afgelopen weken 59 kinderen gedood door een toename van geweld. Verder blijft het lot van kinderen van buitenlandse strijders in Syrië onduidelijk.

Unicef wil er bij de lidstaten op aandringen om "verantwoordelijkheid op te nemen voor kinderen die hun burgers zijn of geboren zijn als hun onderdanen, en om maatregelen te nemen om te voorkomen dat kinderen staatloos worden".

Kindhuwelijken als redding

Ondertussen vangen buurlanden in de regio 2,6 miljoen Syrische vluchtelingenkinderen op. Volgens de organisatie kunnen vele gezinnen hun kinderen niet naar school sturen en wenden ze zich vervolgens tot kinderarbeid en kindhuwelijken om zich te redden.

De organisatie wil ook betere omstandigheden in de vluchtelingenkampen. "Ik ben ook gealarmeerd door de verslechterende omstandigheden in het Al Hol-kamp in het noordoosten, nu de thuisbasis van meer dan 65.000 mensen, waaronder een geschatte 240 niet-begeleide of gescheiden kinderen. Sinds januari van dit jaar overleden bijna 60 kinderen terwijl ze de 300 kilometer lange tocht vanuit Baghouz naar het kamp maakten", zegt Geert Cappelaere, regionaal directeur van Unicef voor het Midden Oosten en Noord Afrika.

"Unicef blijft werken in Syrië en in de buurlanden om kinderen te voorzien van essentiële voorzieningen op het vlak van gezondheid, onderwijs, bescherming en voeding. Maar dit is niet genoeg", aldus Cappelaere.