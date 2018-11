Meer dan 600 gewonden bij aardbeving in westen van Iran

Bij een aardbeving afgelopen nacht met een magnitude van 6.3 in het westen van Iran zijn meer dan 600 mensen gewond geraakt, hebben de Iraanse autoriteiten bekendgemaakt. De meesten liepen slechts kleine verwondingen op, van doden is voorlopig geen sprake.

Volgens het persagentschap ILNA moesten er van de 634 gewonden 260 naar het ziekenhuis gebracht worden. De aardbeving was in minstens zeven provincies te voelen, vooral in Kermanshah. In die provincie vielen vorig jaar nog 600 doden bij de dodelijkste aardbeving in meer dan tien jaar.

Uit angst voor naschokken brachten vele mensen de nacht door op straat. De Iraanse staatstelevisie meldde dat de stad Sarpol-e Zahab in Kermnashah vanmorgen getroffen werd door twee bevingen van 5.2 en 4.6 op de schaal van Richter.