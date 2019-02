In heel Frankrijk zijn zaterdag 58.600 mensen de straat opgegaan in het kader van "acte 12" van de beweging van de "gele hesjes" die in het teken stond van manifestanten die eerder gewond zijn geraakt door het optreden van de politie. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.

Vorige week telden de autoriteiten 69.000 demonstranten. De "gele hesjes" zelf betwisten de officiële cijfers en beschuldigen de regering ervan de mobilisering te minimaliseren.