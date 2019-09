Meer dan 5.000 betogingen voor het klimaat wereldwijd

Van Sydney en Seoel tot Sao Paulo: op honderden plaatsen in de wereld wordt er vrijdag actiegevoerd voor het klimaat, vaak door scholieren. In totaal vinden er meer dan 5.000 evenementen plaats, met als hoogtepunt een betoging in New York. Daar worden meer dan een miljoen leerlingen verwacht van 1.800 scholen die klimaatspijbelen toestonden.

De eerste acties hebben intussen plaatsgevonden, in Oceanië. Onder meer in Vanuatu en Kiribati en op de Salomonseilanden kwamen kinderen op straat met de boodschap: "Wij zinken niet, wij vechten". De atollen dreigen een van de eerste slachtoffers te worden van de stijging van het zeepeil door de klimaatopwarming.

In Australië zijn er in tientallen steden acties gepland. Niet alleen scholen, maar ook bedrijven en administraties moedigen hun mensen aan om deel te nemen.

In België ligt het zwaartepunt vrijdagnamiddag in Brussel, waar er voor de derde keer een "Global strike for future" plaatsvindt.

De wereldwijde klimaatstaking, ditmaal een actieweek, komt er naar aanleiding van een VN-klimaattop die maandag in New York plaatsvindt. Daar zal een honderdtal staats- en regeringsleiders op aanwezig zijn. Van hen wordt verwacht dat ze duidelijkheid verschaffen over hoe ze hun klimaatplannen willen verwezenlijken.

Zaterdag is er eerst een klimaattop voor jongeren, waaraan onder anderen de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg deelneemt.

De actieweek loopt tot en met 27 september.

Volgens de recentste wetenschappelijke consensus moet de wereld tegen 2050 CO2-neutraal zijn, willen we de opwarming van de aarde beperkt houden tot 1,5 graden.