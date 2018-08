Meer dan 350 doden bij moessonregens India

De balans van de overstromingen in de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala is opgelopen tot 357 doden. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. De vorige balans lag op 324, maar de afgelopen 24 uur kwamen nog eens 33 mensen om het leven.

Het toeristische gebied in het zuiden van India krijgt al sinds het einde van mei te maken met hevige regenval. Die leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. "Sinds 29 mei, de dag waarop de moessonregens zijn gestart in Kerala, tot nu, heeft een totaal van 357 mensen het leven verloren", aldus de informatiedienst van de Indiase deelstaat. De regen nam af aan intensiteit.

Vast in woning

Meer dan 100.000 mensen zouden nog vastzitten in hun woningen. De autoriteiten proberen hen van water, voedsel en medicijnen te voorzien, voornamelijk via luchtdropping. "We moeten ook 800.000 tot 1 miljoen mensen in tijdelijke hulpkampen opvangen", aldus VS Sunil Kumar, minister van Landbouw in de staat Kerala.