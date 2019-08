Meer dan 180 varkens omgekomen bij verkeersongeval in Frankrijk

Bij een verkeersongeval in Etain in het Franse departement Meuse zijn gisterenmiddag meer dan 180 varkens omgekomen. De bestuurder van de vrachtwagen die hen vervoerde raakte lichtgewond, zo heeft de brandweer bevestigd een bericht in de krant L'Est républicain.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur aan een rond punt op een departementale weg. Een vrachtwagen met 205 varkens kiepte om en kwam op zijn zij te liggen. Er was geen ander voertuig bij betrokken.

De vrachtwagenbestuurder belandde met lichte verwondingen in het ziekenhuis van Verdun. Bij de dieren hebben 23 dieren het ongeluk overleefd. De rest kwam meteen om of werd uit zijn lijden verlost. De dieren waren in een naburige gemeente ingeladen en waren op weg naar een slachthuis.

De Gendarmerie stelt een onderzoek in naar het ongeval.