Meer dan 17.000 gele hesjes de straat op in Frankrijk

In totaal zijn 17.400 mensen over heel Frankrijk de straat opgegaan in het kader van protest omwille van de "gele hesjes" die bij vorige gelegenheden door toedoen van de politie gewond zijn geraakt. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.

Vorige week zaterdag telden de autoriteiten op hetzelfde moment 22.000 betogers. De "gele hesjes" betwisten de officiële cijfers en zeggen dat de regering probeert de mobilisering te minimaliseren.

In Parijs stapten er duizenden mensen op, volgens het kabinet Occurence 13.800 mensen. Bij aankomst van de stoet op de Place de la République braken er rellen uit. Een honderdtal gemaskerde demonstranten gooide projectielen naar de ordetroepen die met traangas, charges en een waterkanon riposteerden. Een tiental mensen is gearresteerd, aldus de politieprefectuur.