Meer dan 1.600 Poetinbetogers opgepakt

De Russische politie heeft vandaag bij demonstraties tegen president Vladimir Poetin meer dan 1.600 betogers opgepakt, onder wie oppositieleider Navalny. Dat meldt het burgerrechtenportaal OVD-Info.

In diverse Russische steden vonden vandaag demonstraties plaats tegen Poetin, die binnen twee dagen voor de vierde keer de eed aflegt als president. Het protest onder het motto "Geen tsaar voor ons!" was niet alleen gericht tegen het langdurige bewind van Poetin, maar ook tegen de corruptie en internetcensuur in Rusland.

Navalny

Ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny werd vandaag aan het begin van een niet-toegelaten demonstratie in Moskou opgepakt. Navalny had zijn aanhangers in heel het land opgeroepen om te manifesteren tegen Poetin.

Volgens de ngo OVD-Info zijn er meer dan 1.600 mensen opgepakt door de politie, in Moskou alleen zijn het er meer dan 700. Officiële cijfers van de Russische autoriteiten zijn er niet.