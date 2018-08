Meer dan 1.000 tips in zaak-Nicky Verstappen

De Nederlandse politie heeft al meer dan 1.000 tips ontvangen in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. Dat maakte de politie zopas bekend. Driekwart van de tips gaan over de verblijfplaats van Jos Brech, de hoofdverdachte in de zaak.

Het grootste deel van die tips is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat de politie eerder deze week heeft opengesteld. Zo stuurden heel wat mensen foto's of video's door waarop Jos Brech zou staan. De politie zegt dat alle tips in behandeling worden genomen.

In het servicecentrum, dat de tips behandelt, werkt een rechercheur die uitsluitend met de zaak-Verstappen bezig is. Hij kan zeggen welke tips met spoed moeten worden aangepakt.

Jos Brech

De politie zoekt nu vooral naar de voortvluchtige Nederlander Jos Brech, die ervan verdacht wordt de elfjarige Nicky Verstappen te hebben vermoord in 1998. Vermoed wordt dat hij zich schuilhoudt in een bos in de Franse Vogezen.

Heb je zelf ook tips? Dan kan je de politie van Limburg bereiken op 088 16 88 999

