Meer bier verkocht in Rusland dan verwacht

In Rusland zien cafébazen de bierverkoop veel meer stijgen dan verwacht. Tijdens het WK voetbal wordt er massaal meer bier gedronken en daar zijn de winkels en de brouwers niet op voorzien.

Het wordt steeds moeilijker om bier te kopen in Rusland nu het WK voetbal er volop aan de gang is. De vraag naar bier is enorm gestegen, terwijl de vraag naar andere dranken met zo’n dertig procent gezakt is.

“De vraag is veel groter dan iemand ooit had gedacht”, zegt Douglas Steele, een cafébaas in Rusland. “Wij verkopen zo’n 3.000 liter bier per dag. Dat zijn zo’n 6.000 bekers.”

De meeste cafébazen en winkelmanagers gingen ervan uit dat de voetbalfans eerder de lokale, traditionele wodka of tequila gingen kopen. “Niemand had verwacht dat ze allemaal bier zouden drinken.”