Medewerker Macron geschorst door agressief gedrag

In Frankrijk zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe de verantwoordelijke van het veiligheidsteam van president Emmanuel Macron een hulpeloze betoger hardhandig aanpakt. De man (met de helm in het filmpje) werd in alle stilte twee weken geschorst, maar werkt nog steeds voor het bureau van Macron. Dat berichtte Le Monde gisterenavond.

De beelden dateren van een betoging op 1 mei en werden volgens Le Monde gemaakt op de Place de la Contrescarpe in het vijfde arrondissement van Parijs. Daarop is te zien hoe agenten een betoger op de grond werken.

Later snelt een man toe zonder uniform, maar wel met een politiehelm. Hij trekt de betoger weg van de agenten, deelt hem meerdere klappen uit en werkt hem op de grond. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd wordt, wandelt hij snel weg uit angst om te worden herkend.

Veiligheid

Le Monde herkende op de beelden Alexandre Benalla, die binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk is voor de veiligheid van de president. De identiteit van de man werd aan de krant bevestigd door kabinetschef Patrick Strzoda.

“Daags na de betoging werd ik er door een medewerker van op de hoogte gebracht dat meneer Benalla herkend was op het terrein terwijl hij deelnam aan een operatie van de ordediensten. Ik heb de video’s gezien en ik heb hem diezelfde dag bij mij geroepen”, stelt Strozda.

Twee weken geschorst

Macron eiste meteen “sancties” tegen Benalla en Strzoda gaf hem “een simpele tijdelijke schorsing van 4 tot 19 mei”, zo stelt Le Monde. Als hij nog eens in de problemen zou komen, zou hij worden ontslagen.

Het Elysée wenste niet te reageren op de onthullingen. Verschillende politici eisen ondertussen het ontslag van Benalla.