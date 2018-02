Medeplichtige aanslag Thalys opgepakt

Een Marokkaanse man van 36 is vandaag in Parijs opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan de aanslag op de Thalys in 2015. De man zou logistieke hulp hebben geboden.

De man verblijft in Spanje maar werd tijdens een Franse-Spaanse operatie gevat “terwijl hij onderweg was naar België”, zo liet een persbericht dat verstuurd werd door het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 21 augustus 2015 opende de Marokkaan Ayoub El Khazzani met een kalasjnikov het vuur op een Thalys die van Amsterdam naar Parijs reed. Hij verwondde twee passagiers alvorens te worden overmeesterd door drie Amerikaanse militairen die met vakantie waren in Europa.