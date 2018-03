McDonald's draait iconische M om

Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft McDonald’s in de Verenigde Staten vandaag haar iconische M omgedraaid. Dat doet de fastfoodketen ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Een honderdtal McDonald’s in de VS doen mee aan de actie. Van het logo voor het restaurant tot de verpakkingen van het eten, de vlaggen, de affiches en de werkkledij, alle M’s worden vandaag omgedraaid. De keten doet dat om alle vrouwen te eren op Internationale Vrouwendag.

Internationale Vrouwendag is ontstaan in de twintigste eeuw. Vrouwen kwamen toen op voor hun rechten op vlak van arbeid en kiesrecht. Sindsdien wordt de vrouw ieder jaar in de kijker gezet op 8 maart.