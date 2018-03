De Britse premier Theresa May zet 23 Russische diplomaten het land uit. Dat doet ze als reactie op de gifaanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier had Rusland tot middernacht gegeven om uitleg te verschaffen omdat er bij de vergiftiging een Russisch gif gebruikt werd, maar op voorhand was al duidelijk dat Moskou niet op die vraag ging ingaan. De Russische ambassade in Londen spreekt van een "vijandelijke, onaanvaardbare reactie."

May sprak begin deze week duidelijke taal. Ze gaf de Russen nog tot gisterenavond 24 uur om uitleg te geven over de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter. Zij werden op zondag 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje in het Britse Salisbury nadat ze in aanraking waren gekomen met het extreem dodelijke zenuwgif novitsjok. Ze verkeren nog steeds in kritieke toestand.

Dat gif werd in de jaren zeventig ontwikkeld door de Russen. De Britse premier wou voor middernacht van Moskou horen hoe het komt dat de Russische ex-spion en zijn dochter vergiftigd werden met een Russisch zenuwgif. May ziet er een aanwijzing in dat Rusland achter de aanval zit.

Geen reactie van Rusland

Maar op die vraag ging Rusland niet in, omdat ze “niet van de taal van ultimatums” houden én omdat ze eerst toegang willen tot het onderzoek. May had al laten weten dat ze sancties zou opleggen als de deadline niet gerespecteerd werd, en voegt nu de daad bij het woord.

Deze sancties neemt May:



May kondigde in het Britse parlement aan dat 23 Russische diplomaten een week de tijd krijgen om het grondgebied te verlaten. Het gaat om de grootste uitwijzing van Russische "diplomaten" in dertig jaar, zei ze

De Britse royals en ministers zullen niet afzakken naar het WK Voetbal in Rusland

De diplomatieke contacten die op hoog niveau worden gevoerd tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland, worden opgeschort. De uitnodiging aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken om het Verenigd Koninkrijk te bezoeken, werd al ingetrokken

May wil striktere controles op de Russen die het land binnenkomen of er verblijven

Er komen ook maatregelen om de dienst contraspionage te verbeteren en er zullen daarnaast ook een aantal maatregelen genomen worden waar niet over gecommuniceerd wordt

"Vijandelijke reactie" De Russische ambassade in Londen spreekt van een "vijandelijke reactie". "Het is een vijandelijke actie, totaal onaanvaardbaar, ongerechtvaardigd en kortzichtig. Alle verantwoordelijkheid voor het verslechteren van de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland ligt bij het Britse leiderschap", staat te lezen in een mededeling op de website van de Russische ambassade.

De VN-Veiligheidsraad komt vanavond in spoed bijeen over de zaak.

