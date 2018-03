May wil uitleg, Moskou wil stalen van gif

Moskou krijgt van de Britse premier Theresa May nog tot vanavond om uit te leggen hoe het komt dat een “Russisch gas” gebruikt werd om de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter te vergiftigen. May acht de kans groot dat het land achter die vergiftiging zit, maar Moskou zelf ontkent alle betrokkenheid. Ze zullen ook niet reageren zolang ze geen toegang krijgen tot stalen van het gebruikte zenuwgif, zegt de Russische Buitenlandminister Sergei Lavrov.

De Britse premier hield gisteren een toespraak voor het Britse parlement over de aanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Hij werd op zondag 4 maart samen met zijn dochter vergiftigd met een zenuwgif in het Britse Salisbury. Sindsdien vechten ze voor hun leven in het ziekenhuis.

May zegt dat ze het “zeer waarschijnlijk” acht dat Rusland achter de vergiftiging zit, zonder daarbij de Russische schuld als een zekerheid te beschouwen. De Britse premier baseert zich voor haar beschuldiging op het feit dat het gebruikte zenuwgif "van militaire kwaliteit" was en dat het gas "door Rusland is ontwikkeld".

Dreigen met maatregelen

Ze geeft Moskou tot vanavond om tekst en uitleg te geven aan de OPCW, de organisatie die toeziet op het gebruik van chemische wapens. Wordt die deadline niet gerespecteerd, volgen er mogelijk maatregelen. Voorts zal de Russische ambassadeur in Londen op het matje geroepen worden.

"Kregen nog geen toegang" Rusland reageerde gisteren al op de uitspraken van May door het een “circusnummer” en een “provocatie” te noemen. Ze beschuldigen Londen van anti-Russische propaganda.

Vandaag zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov dat Moskou toegang heeft gevraagd tot het onderzoek en meer bepaald tot de stalen van het gebruikte gif, maar dat Groot-Brittannië niet is ingegaan op die vraag. Ze zullen niet reageren zolang ze geen inzage krijgen, zegt Lavrov. Hij benadrukte ook dat Rusland niet achter de aanval op Skripal zit.

Bekijk ook: