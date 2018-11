May wendt zich in brexit-brief tot Britse volk

De Britse premier Theresa May heeft zich in een brief rechtstreeks tot het Britse volk gericht, nu het scepticisme in Groot-Brittannië groot is over het brexit-akkoord met de Europese Unie. Ze vroeg de Britten in de gepubliceerde 'brief aan de natie' om de brexit-deal te steunen.

"Een nieuw hoofdstuk in ons nationaal leven gaat van start", schreef May. Na het vertrek uit de EU eind maart 2019 komt er een moment van "vernieuwing en verzoening" voor de hele natie. Voor- en tegenstanders van de uitstap uit de EU moeten dan weer één volk worden, volgens May.

Groot-Brittannië krijgt door de brexit weer de controle over zijn geld, zijn wetten en zijn grenzen. Het is belangrijk zich nu weer op belangrijke thema's te concentreren, zoals de economie en de nationale gezondheidsdienst NHS, klinkt het. De NHS geldt als zwak en overbelast.

Strategie

Wellicht is de brief onderdeel van een nieuwe strategie: May wendt zich sinds een paar dagen regelmatig tot het grote publiek en het bedrijfsleven. Britse media vermoeden dat ze zo de druk op het parlement in Londen wil verhogen, dat het akkoord nog moet goedkeuren. Naast de oppositie hebben veel brexit-hardliners van Mays eigen conservatieve partij aangegeven tegen te stemmen. Hetzelfde geldt voor de Noord-Ierse DUP, waar Mays minderheidsregering van afhangt. De stemming moet in de eerste helft van december plaatsvinden.

De Europese lidstaten zullen vandaag op een speciale Europese top in Brussel het uittredingsverdrag goedkeuren. Ook May wordt daar verwacht.