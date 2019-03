May vraagt uitstel voor brexit tot 30 juni

De Britse premier Theresa May heeft aan de Europese Unie (EU) officieel uitstel gevraagd voor de brexit. Ze wil de artikel 50-procedure verlengen tot 30 juni, wat haar wat meer tijd geeft om een uitstap voor te bereiden. Het is nu wachten op het antwoord van de EU.

Morgen start een Europese top in Brussel waar de andere 27 EU-leiders unaniem een beslissing moeten nemen over de vraag van May. Stemt één van de lidstaten tegen het voorstel van May, dan gaat het uitstel niet door en blijft de deadline op 29 maart staan.

Als dat het geval is, moet het Verenigd Koninkrijk die dag de EU verlaten, mét of zonder akkoord.

