May stelt cruciale brexitstemming uit

De geplande stemming in het Britse parlement over het brexit-akkoord met de EU wordt uitgesteld. Normaal gezien stond die voor morgen gepland. Dat heeft premier Theresa May zonet aan het parlement laten weten. Ze zou terug naar Brussel keren om met haar Europese collega's te spreken.

Het hoofd van de Britse regering zei dat ze een onderhoud zal hebben met haar Europese ambtsgenoten om te proberen bijkomende garanties te krijgen. Ze bevestigde eveneens dat haar regering de snelheid opdrijft wat betreft de voorbereidingen voor een Brexit zonder akkoord. Theresa May herhaalde dat er geen akkoord kan komen met de EU zonder een oplossing voor Noord-Ierland.

May stelde de stemming uit omdat de deal die nu op tafel ligt "door een aanzienlijke meerderheid zou worden afgewezen". Het uitstel komt er door, zo zegt May, een "wijdverspreide en diepe bezorgdheid" over de Ierse backstop. Dat is de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland wanneer er na de overgangsperiode geen alternatieve oplossing wordt bereikt in een vrijhandelsakkoord. De premier ging er mee akkoord dat het hele Verenigd Koninkrijk dan in de douane-unie met de EU blijft, en dat Noord-Ierland zo een aanzienlijk deel van de regels van de Europese interne markt blijft volgen.

Eerder hadden verschillende Britse media op basis van anonieme regeringsbronnen al gewag gemaakt van een op handen zijnd uitstel.