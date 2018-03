May: "Rusland zit waarschijnlijk achter gifaanval"

Volgens de Britse premier May is Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de aanval met zenuwgas op de ex-spion Sergej Skripal. Dat zei ze in het Britse parlement. Rusland ontkent elke betrokkenheid.

May legde de verklaring af na spoedoverleg met de bevoegde ministers en veiligheidsdiensten die zich over de betrokkenheid van het Kremlin buigen. Tijdens haar verklaring zei May dat Rusland waarschijnlijk achter de gifaanval zit, omdat het militair zenuwgas van Russische makelij is. May acht het ook mogelijk dat Rusland het gif 'per ongeluk' liet rondslingeren zodat derden het in handen zouden krijgen.

Rusland moet uitleg verschaffen

In de vorm van een ultimatum geeft May Moskou tot dinsdagavond om de OPCW, de organisatie die toeziet op het gebruik van chemische wapens, tekst en uitleg te bezorgen waarom er Russisch gif werd teruggevonden. De Russische ambassadeur wordt ook op het matje geroepen. May zou ook dreigen met sancties als er geen duidelijkheid komt van Rusland.

De Russische ex-spion en zijn dochter werden vorige week bewusteloos aangetroffen in een winkelcentrum. Ze zijn nog steeds in levensgevaar.

"Circusnummer"

Moskou heeft elke betrokkenheid bij de aanslag van de hand gewezen en Londen beschuldigd van anti-Russische propaganda. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een "circusnummer" in het Britse parlement.

"De conclusie is duidelijk - het is ronduit een nieuwe politieke campagne, gebaseerd op provocaties", zo zegt de woordvoerster van Buitenlandse Zaken Maria Sacharova volgens het persagentschap TASS.