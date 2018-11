May roept regering samen over brexit-deal

De Britse premier Theresa May roept vandaag haar regering samen over het ontwerpakkoord over de brexit dat de Britse en de Europese onderhandelaars gisteren bereikten. Hoe de Britse regering zal reageren is nog onduidelijk.

Na maandenlange onderhandelingen kon May gisteren dan toch met een ontwerpakkoord terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Wat er precies in het akkoord staat, is nog niet officieel geweten. Volgens bronnen bij de onderhandelingen is de tekst "zo stabiel als maar kan", maar zijn de onderhandelingen rond de Ierse grenskwestie nog niet helemaal beklonken.

Vandaag moet eerst de Britse regering het licht nog op groen zetten, waarna ook het Europese parlement en de 27 overblijvende lidstaten hun fiat moeten geven voor een alomvattende brexit-deal.

Meer daarover: