May over brexit: "Vertrouw me"

De Britse premier Theresa May heeft benadrukt dat ze in staat is om een goed akkoord te sluiten rond de brexit. "Vertrouw mij", klonk het naar de Britten toe. May tracht de breuken in haar regering te herstellen over welke weg best gevolgd wordt in het dossier.

De Britse regering is verdeeld over welk soort van douaneakkoord Groot-Brittannië zou moeten aanhouden met Europa, na zijn vertrek uit de Europese Unie. De verdeeldheid werd vorige week op de spits gedreven toen de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson een douaneproject dat de steun van May heeft als "waanzin" bestempelde.

Maar May benadrukt: "jullie kunnen me vertrouwen". "De weg die ik aan het vastleggen ben is de weg die leidt naar de brexit waarvoor de Britten gestemd hebben", zo zegt ze aan de Sunday Times. "Ik zal jullie steun nodig hebben om er te geraken. In ruil is mijn engagement naar jullie toe simpel: ik zal jullie niet laten vallen."