May lijdt opnieuw verpletterende nederlaag in parlement

Het Britse parlement heeft opnieuw een brexitakkoord verworpen. Premier Theresa May lijdt een verpletterende nederlaag. Amper 242 parlementsleden stemmen voor haar nieuwe deal, 391 mensen stemmen tegen.

Nu het akkoord opnieuw wordt weggestemd, dreigt de totale chaos. Over amper 17 dagen verloopt de deadline voor de brexit, en dus blijven er nog twee opties: ofwel stapt het het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie ofwel krijgt het land nog uitstel van Europa.

In een eerste reactie betreurde May "ten diepste" dat het parlement zich niet achter het akkoord kan scharen. De premier verzekerde de parlementsleden niettemin dat ze zoals beloofd mogen stemmen over de vraag of de Britten dan op 29 maart zonder akkoord en overgangsperiode uit de Europese Unie willen stappen. May bekende in het Lagerhuis dat ze zelf worstelt met die vraag. Hoewel de conservatieve premier tijdens de onderhandelingen met de Europese Unie een vertrek zonder akkoord nooit had uitgesloten, raadt ze de parlementsleden niettemin aan om een chaotische en schadelijke 'no deal' uit te sluiten.

May laat haar conservatieve partijgenoten morgen wel de vrije keuze. Sluit Westminster de optie van een 'no deal' uit, dan volgt donderdag een stemming over een uitstel van de brexit. May waarschuwde de parlementsleden wel dat een verlenging van de onderhandelingen de problemen niet van tafel veegt. Bovendien moeten de Europese leiders instemmen met uitstel en zij zullen gegronde redenen willen.