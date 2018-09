May dreigt: "Geen brexitdeal is beter dan slechte deal"

De Britse premier Theresa May bijt van zich af na brexitonderhandelingen en legt de bal in het kamp van de Europese Unie. "Wij hebben respect getoond tijdens de onderhandelingen, we verwachten hetzelfde in de plaats. Dat een voorstel gewoon in de vuilbak wordt gegooid, is onaanvaardbaar", zegt ze. Bovendien herhaalt ze dat "geen deal beter is dan een slechte deal".

"We zitten in een impasse", licht May toe na de informele top in Salzburg waar het veelbesproken Chequers-voorstel voor een zachte brexit gewoon in de prullenbak werd geworpen. "We eisen respect van de Europese Unie, en onze voorstellen verwerpen zonder tegenvoorstel is onaanvaardbaar", klinkt het.

Geen deal > slechte deal

Ze herhaalt - en dreigt - dat "geen deal nog altijd beter is dan een slechte deal". De drie miljoen Europeanen die nu in het Verenigd Koninkrijk wonen moeten zich geen zorgen maken, vertelt ze. "Jullie zijn onze buren, wij willen jullie hier."

May voegt daar ook aan toe dat de inwoners van Noord-Ierland zich geen zorgen moeten maken over de mogelijkheid tot een muur tussen de twee landen. "Dat zullen we nooit laten gebeuren. Dat is onaanvaardbaar", zegt de Britse premier.