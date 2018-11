May: "Dit is de enige mogelijke deal"

De Britse parlementsleden hebben "de plicht" om de brexit waar te maken en deze deal is daarvoor de "best mogelijke" en "enige mogelijke". Met die boodschap gaat de Britse premier Theresa May proberen om een meerderheid van het Britse parlement achter het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te scharen.

May woonde zondag een buitengewone Europese top bij waar de staatshoofden en regeringsleiders hun fiat gaven voor het akkoord. De conservatieve premier wacht nu een titanenwerk om "voor kerstmis" een meerderheid van de parlementsleden in Westminster achter de deal te krijgen.

"Mijn boodschap aan de leden van het parlement is dat we de plicht hebben om brexit waar te maken. En dit akkoord maakt brexit waar op een manier die de integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt, de jobs en broodwinning van mensen over het hele land", zei May na afloop van de top.

May is het met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker eens dat het akkoord niet heronderhandeld kan worden indien de parlementsleden de deal neersabelen.

