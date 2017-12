May belooft Britten succesvolle brexit

De Britse premier Theresa May belooft haar landgenoten in het nieuwe jaar een "succesvolle" uitstap uit de Europese Unie, een sterkere economie en een "eerlijkere maatschappij voor iedereen". In haar nieuwjaarsboodschap keek ze ook terug op 2017, dat ze een "jaar van vooruitgang" noemde.

De brexit was het thema in de nieuwjaarsboodschap van de Britse premier. In juni 2016 beslisten de Britten uit de EU te stappen, en intussen is de eerste onderhandelingsfase met de Unie afgerond. In 2018 moet het gaan over de toekomstige relaties met Brussel. Of mensen nu voor of tegen de brexit stemden, "de meeste mensen willen nu dat de regering voortmaakt en een goede brexit aflevert. Dat is precies wat we aan het doen zijn", zei May.

Nieuw vertrouwen

"Van de brexit een succes maken is cruciaal, maar dat is niet de grens van onze ambitie. We moeten ook het verschil kunnen maken hier en nu, voor de problemen waarmee mensen in hun dagelijkse leven te maken krijgen." De premier beloofde daarop "evenwichtige overheidsuitgaven", om "de schulden naar beneden te krijgen maar ook te investeren in zaken die ertoe doen, zoals onze scholen, onze politie en onze gezondheid. Ik denk dat 2018 een jaar kan zijn van nieuw vertrouwen en trots in ons land."

Labour-leider Jeremy Corbyn gaf zijn nieuwjaarsboodschap in de Daily Mirror. Zijn partij wil in 2018 "tonen dat de oude politieke consensus over is" en wil verder bouwen op de sterke prestatie tijdens de vervroegde verkiezingen in juni. "Labour moet in het hart van elke gemeenschap komen", zei hij aan de krant.

Foto: archief