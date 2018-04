Massaal gegokt op naam prinsenbaby

Nu de geboorte van het derde kind van prins William en zijn vrouw Kate steeds dichterbij komt, draaien de Britse gokkantoren op volle toeren. Heel wat mensen zetten in op de naam en het geslacht van de baby. Deze namen steken er met kop en schouders bovenuit.

De meeste gokkers denken dat de baby een meisje zal zijn en zetten hun geld in op de namen Mary en Alice. Als het een jongen wordt, zal die volgens de gokkers Albert of Arthur heten.

Posh

Het zou best wel eens slim kunnen zijn om je geld daarop in te zetten, want de Britse koninklijke familie staat er niet om bekend creatief te zijn met babynamen. Ze kiezen traditioneel voor de namen van hun voorvaderen, als eerbetoon.

Toch zijn er enkele durvers die een gokje wagen en voorspellen dat de koninklijke baby Chardonnay, Posh of Donald zal heten. Er wordt ook gespeculeerd dat William en Kate hun derde kindje naar prinses Diana zullen noemen, de moeder van prins William.

Jongen of meisje?

Heel wat Britten zetten ook hun geld in op het geslacht van de baby. Ze gaan op zoek naar hints in de kleding en uitspraken van William en Kate, maar het blijft onwaarschijnlijk dat we het geslacht al zullen kennen voor de baby ook echt geboren is. Voorlopig zijn de gokkers er dan ook niet uit en blijft hun inzet in evenwicht. Ongeveer de helft gokt op een meisje, de andere helft op een jongen.

Queen

Je kan ook raden wat de geboortedatum van de baby zal zijn. Omdat de geboorte voor deze maand zal zijn, hopen heel wat gokkers dat het op 29 april zal gebeuren. Dat is de huwelijksverjaardag van William en Kate. Ook de verjaardag van Queen Elizabeth, 21 april, behoort tot de mogelijkheden.

Verder kan je het zo gek niet bedenken of je kan er een gokje op wagen. Zo gokken de Britten bijvoorbeeld op het weer op de geboortedag van de baby, maar ook op zijn of haar eerste woordjes en zelfs op de school waar het kind later naartoe zal gaan.

Vijfde in rij

Heel binnenkort zullen we weten of de gokkers het bij het rechte eind hadden, want Kate moet deze maand nog bevallen. Het derde kindje van William en Kate wordt de vijfde in troonopvolging.