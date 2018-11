Massa-evacuatie in Keulen na ontdekking bom uit WOII

In Keulen zijn afgelopen nacht zowat 10.000 mensen geëvacueerd nadat een bom uit de tweede wereldoorlog werd aangetroffen. Het gaat om een explosief van tweeduizend kilo, waarbij een perimeter van één kilometer werd ingesteld, in het stadsdeel Poll.

De evacuatie nam uren in beslag, omdat ook heel wat oudere en zieke mensen door de maatregel getroffen zijn. Onder meer een bejaardentehuis en vluchtelingencentrum moesten worden geëvacueerd. De bewoners zijn naar kazernes en opvangcentra in de buurt gebracht.

De bom zou pas later in de nacht onschadelijk worden gemaakt. Dan zal ook de snelweg A4 even worden afgesloten.