Martin Luther King Jr. 50 jaar geleden gedood

Het is vandaag exact vijftig jaar geleden dat activist Martin Luther King Jr. werd vermoord. Hij leidde de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten tot aan zijn dood in 1968, en maakte mee een einde aan de legale segregatie van Afro-Amerikanen in het zuiden en andere delen van de Verenigde Staten.

Dat zijn kinderen niet beoordeeld zouden worden op basis van de kleur van hun huid, maar op basis van hun karakter. Dat was de grote droom van Martin Luther King Jr.

Hij werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta, en verwierf in 1955 faam toen hij het protest leidde tegen de arrestatie van Rosa Parks. De zwarte vrouw weigerde in Montgomery, Alabama, haar plaats vooraan in de bus op te geven. Volgens de wetgeving in de zuidelijke steden moesten zwarten namelijk achteraan in de bus zitten. Een jaar later besliste het Hooggerechtshof dat de verdeling van zitplaatsen op basis van ras in de bus, ongrondwettelijk was.

Protest in heel VS

King werd wereldberoemd in eigen land en kon mede door zijn welsprekendheid de protesten uitbreiden naar heel de VS. In 1963 schreef hij zijn 'Brief uit de gevangenis van Birmingham' waarin hij zijn strijd tegen de segregatie definieerde. Later dat jaar volgde zijn beroemde 'I Have a Dream'-toespraak aan het Lincoln Memorial, voordat 250.000 manifestanten door de straten van Washington DC trokken om burgerrechten te eisen voor zwarten.

Het duurde uiteindelijk tot 2 juli 1964 vooraleer de Civil Rights Act door het parlement werd goedgekeurd. Dat verbood de discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht of afkomst. Concreet ging het onder meer om een verbod op ongelijke vereisten voor de registratie van kiezers en op raciale segregatie in scholen, op de werkvloer en in publieke accommodaties.

(Lees verder onder de foto)

Strijd van lange adem

Hetzelfde jaar ontving King de Nobelprijs voor de Vrede, maar zijn strijd was nog lang niet voorbij. Rassengelijkheid bestond namelijk alleen maar op papier, en in maart 1965 volgden massale protesten in Selma, Alabama. In dat jaar werd de Voting Rights Act in het leven geroepen, die er in theorie voor zorgde dat minderheden niet meer opzettelijk gediscrimineerd werden bij verkiezingen.

In 1966 verhuisde King naar Chicago om zijn strijd in het noorden van het land voort te zetten. Een jaar later startte hij een campagne tegen de oorlog in Vietnam en tegen de armoede in de VS.

Doodsbedreigingen

King kreeg tijdens zijn jaren als activist regelmatig doodsbedreigingen. Hij was uitgegroeid tot een controversiële figuur, die het regelmatig aan de stok kreeg met de politiediensten. Door zijn kritiek op de oorlog in Vietnam kreeg hij bovendien een groot deel van het politieke apparaat tegen zich.

Op 4 april 1968 was hij in Memphis om er stakende werknemers te steunen. Daar werd hij door James Earl Ray doodgeschoten op het balkon van zijn hotelkamer. King werd amper 39 jaar oud.