Nederlands Minister-president Rutte sprak de pers toe na de dodelijke schietpartij in Utrecht. Hij sprak zijn medeleven uit voor de slachtoffers en maakte duidelijk dat ze er alles aan doen om de dader te vinden. Hij zei ook dat ze terreur heel sterk veroordelen. "Het is een aanval op onze open samenleving maar onze rechtstaat is sterker dan geweld en fanatisme", aldus Rutte.