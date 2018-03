'March for Our Lives' trekt door de VS

In het Amerikaanse Washington DC komen duizenden mensen op straat in de ‘March for Our Lives’, een mars tegen wapengeweld. De betoging wordt georganiseerd door de overlevenden van de schietpartij in Parkland, Florida. Ook in andere Amerikaanse steden worden marsen gehouden.

Na de optocht verzamelen de deelnemers in het centrum van de stad aan een podium, waar slachtoffers van wapengeweld op scholen, studenten en activisten een toespraak zullen houden. Onder meer Ariana Grande zal er optreden. Zij kreeg zelf te maken met geweld toen er na haar concert in Manchester een terreuraanslag gepleegd werd.

Tegen wapengeweld

De bedoeling van de 'March for Our Lives' is om wapengeweld af te keuren en op te roepen tot meer veiligheidsmaatregelen, onder meer bij de verkoop van wapens. De mars werd georganiseerd in de nasleep van de schietpartij op Valentijnsdag in een school in Florida. Een negentienjarige ex-leerling van de school doodde toen veertien jongeren en drie volwassenen.

Ook in verschillende andere grote steden in de VS, onder meer in Los Angeles, worden vandaag gelijkaardige marsen georganiseerd.

