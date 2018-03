Mannelijke witte neushoorn uitgestorven

Sudan, de laatste mannelijke witte neushoorn ter wereld is gisteren in Kenia overleden. Dat hebben Afrikaanse media gemeld.

Sudan overleed maandag op 45-jarige leeftijd in het Ol Pejeta natuurgebied in Kenia. Het dier werd behandeld voor met ouderdom verbonden complicaties. Hierdoor had hij last van generatieve veranderingen in spieren en beenderen, in combinatie met extensieve huidwonden.

Volgens het natuurpark ging de toestand van het dier de laatste 24 uur snel achteruit. Sudan kon niet meer opstaan en leed veel pijn. Om die reden besloot een veearts om de neushoorn uit zijn lijden te verlossen.

Stropers

In de jaren zeventig ontsnapte Sudan aan uitsterven van zijn diersoort. Hij zorgde ook voor het voortbestaan van de soort door twee vrouwtjes te verwekken. De witte neushoorn werd al langer bedreigd door stropers. De hoorn van een witte neushoorn kan op de zwarte markt 50.000 euro opbrengen.

Genetisch materiaal

Voor Sudan stierf, is de veearts er wel ingeslaagd om genetisch materiaal van het beest af te nemen. Zo hoopt men later via geavanceerde celtechnologie de noordelijke witte neushoorn te kunnen reproduceren.

Tinder

Sudan werd vorig jaar wereldberoemd toen hij zijn eigen Tinderprofiel kreeg. Het account werd aangemaakt om aandacht te vestigen op het uitsterven van de soort en om negen miljoen dollar in te zamelen voor een vruchtbaarheidsbehandeling.

Bekijk de video hier: