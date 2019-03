Tijdens het bezoek van de paus aan Marokko werd de optocht in Rabat even verstoord door een man. Hij rende recht op de wagens af en moest overmeesterd worden. Hij leek het vooral gemunt te hebben op de wagen van de Marokkaanse koning. Wat de man bezielde is niet duidelijk. De paus is nog tot morgen op bezoek in Marokko.