Man verkoopt kast, maar vergeet dat er €180.000 in zit

Een inwoner van de Zuid-Franse stad Cannes heeft afgelopen week via een tweedehandssite een ladekast verkocht. Maar hij was vergeten dat er een tas in zat met maar liefst 180.000 euro. Dat meldt de krant Nice Matin.

De man kwam pas na enkele uren tot het besef dat hij een gigantisch bedrag in één van de lades had laten liggen. Hij slaagde er nog in om het meubelstuk terug te vinden, maar het geld bleek verdwenen.

Bij een huiszoeking bij twee verhuizers wist de politie toch nog 138.000 te recupereren. De rest van het geld was al uitgegeven. Twee mannen worden nu vervolgd voor diefstal en heling.