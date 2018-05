Man steekt mensen neer in Parijs: "1 dode"

In Parijs heeft een man deze avond verschillende mensen neergestoken met een mes. Dat melden verschillende Franse media. Er viel volgens de eerste berichten één dodelijk slachtoffer, ook de aanvaller zelf zou overleden zijn.

De steekpartij vond volgens de Franse televisiezender BFM TV plaats in het tweede arrondissement in Parijs, in de buurt van de opera. Een man viel er voorbijgangers aan met een mes. De politie bevestigt aan de zender dat er een steekpartij is geweest, zonder verder in detail te treden.

Het is momenteel nog onduidelijk hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt. Volgens verschillende media zou één iemand overleden zijn en ook de dader zou zijn doodgeschoten, al werd die informatie nog niet officieel bevestigd. Daarnaast zou er ook sprake zijn van acht gewonden. Het motief van de aanvaller is voorlopig nog onbekend.

De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. Op beelden die de ronde doen op sociale media, zijn alvast mensen te zien die in paniek wegrennen.

I was in a restaurant rue saint Augustin in the 2eme arrondissement , crowd panic, blood, a guy with a knife in the streets and people screaming, avoid the area if you can #Paris — Fiona Zanetti (@FionaZanetti) 12 mei 2018

1) I came out of a comedy show near Opera in central Paris and was immediately told to go back in because there was a madman with a knife. Once back inside we heard sirens and 2 gun shots. I then spoke to eyewitnesses who told me a man stabbed multilple people at random. pic.twitter.com/xvTmAv0ckb — Charles Pellegrin (@ChPilgrim) May 12, 2018