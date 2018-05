Man steekt mensen neer in Parijs: 1 dode, ook dader gedood

In Parijs heeft een man deze avond vijf mensen neergestoken met een mes. De politie van Parijs meldt op Twitter dat één slachtoffer om het leven kwam en dat vier anderen gewond raakten. Ook de dader werd gedood. Wat zijn motieven waren, is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met terroristische motieven. Volgens getuigen zou de dader ‘Allahu Akbar’ geroepen hebben, zei de Franse procureur deze avond.

De steekpartij vond plaats in het tweede arrondissement in Parijs, in de buurt van de opera. Een man viel er in totaal vijf mensen aan met een mes.

De politie laat via Twitter weten dat één slachtoffer overleden is. Twee anderen raakten ernstig gewond en nog twee andere mensen liepen lichte verwondingen op. De aanvaller zelf is overleden, bevestigt de politie. Volgens verschillende media zou hij door de aanwezige agenten zijn neergeschoten.

Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 mei 2018

Motieven onbekend Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. De politie houdt rekening met terroristische motieven en de zaak kwam in handen van de antiterrorismespeurders. Volgens getuigen zou de dader ‘Allah Akbar’ geroepen hebben, zei de Franse procureur deze avond.

Later op de avond volgt nog een persconferentie. De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft de aanwezige politieagenten via Twitter al bedankt voor hun "koelbloedigheid en snelle reactie".

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 mei 2018

1) I came out of a comedy show near Opera in central Paris and was immediately told to go back in because there was a madman with a knife. Once back inside we heard sirens and 2 gun shots. I then spoke to eyewitnesses who told me a man stabbed multilple people at random. pic.twitter.com/xvTmAv0ckb — Charles Pellegrin (@ChPilgrim) May 12, 2018