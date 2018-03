Man springt van balkon in Nederlandse Kamer

Er is een bezoeker van de publieke tribune van de Nederlandse Tweede Kamer gesprongen. Dat zegt De Telegraaf. Volgens ooggetuigen gaat het om een man die zich nerveus gedroeg. Hij zou heen en weer hebben gewandeld over de publieke tribune voordat hij iets aan de balustrade vastmaakte. Daarna sprong hij over de balustrade heen de plenaire zaal in. Volgens omstanders heeft hij de sprong overleefd.

Het debat over georganiseerde misdaad dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd. De zaal is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken. Vanuit de zaal wordt ook niet meer uitgezonden.

Medewerkers van de Tweede Kamer zijn in tranen, Kamerleden zijn in shock. Na het incident konden de meeste van hen geen woord uitbrengen. "Het was verschrikkelijk", zegt SP-Kamerlid Van Nispen, die verder niet over het incident wil praten. De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er "een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal'' is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 — Frans van Heest (@fcvheest) March 22, 2018

#TweedeKamer iets aan de hand. Zaal moet leeg en mensen troosten elkaar. pic.twitter.com/WicYrrwXpI — Hans Acker (@HansAckerNY) March 22, 2018