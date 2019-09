Man schiet vanuit appartement in Lyon op voorbijgangers

In de zuidelijke Franse metropool Lyon heeft er vrijdag een grootscheepse politie-operatie plaatsgevonden.

Televisiezender FR3 meldde dat (uiteindelijk toch) een man zich vanaf ongeveer 09.00 uur had verschanst in een appartement aan de rue Villeroy en van daaruit had geschoten met een karabijn. Twee mensen liepen lichte verwondingen op.

De man is intussen opgepakt, de ingestelde veiligheidszone is opgeheven en de operatie afgeblazen.

De identiteit en de motieven van de schutter zijn nog niet geweten.