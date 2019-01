Man schiet 5 mensen dood in bank in Florida

Minstens vijf mensen zijn gisteren doodgeschoten in een bankkantoor in Florida, zo bevestigt de politie. De vermoedelijke schutter werd opgepakt.

De schietpartij vond plaats in Sebring. De man belde omstreeks 12.30 uur lokale tijd zelf naar de hulpdiensten om te zeggen dat hij geschoten had in een bankkantoor. Daarop werden onderhandelingen opgestart zodat de schutter het gebouw zou verlaten, maar pas toen er ook scherpschutters opdaagden gaf hij zich over, aldus politiechef Karl Hoglund op een persconferentie. Het gaat om de 21-jarige Zephen Xaver.

Over de identiteit van de slachtoffers gaf de politie geen informatie vrij, het is niet duidelijk of het om klanten en/of personeelsleden gaat. Ook over het motief van de schutter werd niets meegedeeld.