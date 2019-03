Man rijdt zes mensen dood in China

Zes voetgangers zijn omgekomen in de Chinese stad Zaoyang, in de centrale provincie Hubei, toen een auto op hen inreed. De politie schoot de bestuurder even later neer, bericht staatszender CCTV. Meer informatie ontbreekt voorlopig.

In december werd in China een man al terdoodveroordeeld na een gelijkaardige aanslag waarbij 15 doden vielen. Op een openbare plaats in de stad Hengyang was de man volgens de staatsmedia met een terreinwagen op een mensenmassa ingereden. Vervolgens zette hij zijn raid voort met een schop en een mes. Er vielen ook 43 gewonden.

Ook in december kaapte een man in het zuidoosten van China een bus en reed hij daarmee eveneens in op een mensenmassa. Daarbij vielen 8 doden en 22 gewonden, zegt het officiële nieuwsagentschap Xinhua. Vergeleken met andere landen gelden Chinese steden als relatief veilig.

Toch duiken er steeds vaker berichten op van gewelddadige feiten als bomaanslagen, brandstichtingen en mesaanvallen. Dikwijls worden persoonlijke vetes of psychische problemen genoemd als redenen. Occasioneel worden aanslagen toegeschreven aan militante separatisten.